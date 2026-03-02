Cavese, il successo sul Cerignola scaccia la paura. Ora il tour de force Prosperi ritrova Awua e Cionek ma elogia la sua squadra: "Siamo vivi"

Subito in campo. Il tour de force obbliga la Cavese a cancellare la gioia per il successo sul Cerignola e ad abbassare la testa per concentrarsi sulla sfida di giovedì con il Crotone. Fabio Prosperi però non perde il sorriso dopo la reazione dei blufoncè: "Ero arrabbiato per la partita di Trapani perché abbiamo una prestazione non eccellente e non possiamo permettercelo - ha ammesso il tecnico -. Abbiamo dimostrato di essere squadra viva. Stiamo facendo un percorso difficile e sarà difficilissimo fino alla fine, abbiamo vinto contro una squadra forte, ben allenata".

Una reazione d'orgoglio, grazie anche alla prova di carattere dei senatori. Con il Cerignola sono rientrati Cionek ed Awua, entrambi in rampa di lancio per la sfida dello Scida: "È normale che perdi spessore quando mancano persone come Awua e Cionek. Per noi sono fondamentali. Sarà una settimana diversa come preparazione e come partita: dovremmo gestire gli allenamenti e le forze di chi ha giocato di più e chi di meno. Cercheremo di prepararci al meglio".