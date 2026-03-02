Salernitana Women, poker al Lecce (4-1). Vanoli: "Prestazione d'orgoglio" Le granata continuano la rincorsa al Catania capolista

Terza vittoria consecutiva in campionato per la Salernitana Women che, al “Giannattasio” di Giffoni Sei Casali, supera 4-1 il Lecce e consolida il secondo posto in classifica a quota 33 punti. Una prestazione solida e convincente quella delle granata, capaci di indirizzare il match già nel primo tempo con le reti di Klai e Buechel, per poi chiudere definitivamente i conti nella ripresa grazie ad Apicella e alla seconda firma personale di Buechel, alla terza doppietta consecutiva in campionato. Le ragazze di mister Rodolfo Vanoli restano a +1 sull’Academy Abatese e a -3 dalla capolista Catania. La Salernitana tornerà in campo domenica 15 marzo, ancora tra le mura amiche, per il derby contro il Villaricca. Rinviata invece a mercoledì 18 marzo la sfida contro il Catania, inizialmente in programma l’8 marzo.

"Teniamo alta l'asticella"

Il club granata ora continua a guardare in alto, anche ascoltando le parole di Rodolfo Vanoli: "La squadra è stata concentrata e determinata. Non siamo in questa posizione in classifica per caso, adesso possiamo dirlo. Stiamo lavorando tanto per migliorarci nel quotidiano, sono felice per loro, stiamo facendo passi da gigante sotto tutti i punti di vista. Sono veramente orgoglioso della squadra. C’è ancora tanto da migliorare, bisogna mantenere alta l’asticella”.

Fonte foto: UsSalernitana1919