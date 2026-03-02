Casertana-Salernitana senza tifosi granata: forti limitazioni per gli ospiti Arriva l'ufficialità su una decisione nell'aria da giorni

Niente derby per i tifosi della Salernitana. Il Viminale ha imposto il semaforo rosso per il derby Casertana-Salernitana, in programma giovedì 5 marzo alle ore 20.30. Il Prefetto della provincia di Caserta ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti a Salerno e provincia, dopo la segnalazione dell'Osservatorio e la decisione del Casms. Uno stop nell'aria, anche alla luce di quelle che erano state le disposizioni imposte all'andata, nella sfida vinta dai granata all'Arechi.

Nei giorni scorsi, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva segnalato la partita al Casms per l'adozione di misure di rigore. Quest'oggi la decisione del Prefetto della provincia di Caserta. Resta la possibilità per i non residenti a Salerno e provincia di acquistare il proprio tagliando al 13 euro (11 + 2 di diritti prevendita). La prevendita per il settore ospiti non sarà attiva online e terminerà alle 19:00 di mercoledì 4 marzo. In una nota "l’U.S. Salernitana 1919 invita i propri sostenitori residenti al di fuori del territorio provinciale di Salerno ad acquistare i biglietti esclusivamente nel settore ospiti e a promuovere in ogni sede l’auspicio di una bella ed appassionante serata di sport".