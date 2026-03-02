Casertana-Salernitana, scelto l'arbitro per il derby Nessun precedente con i granata

Toccherà a Gianluca Renzi a dirigere il match tra Casertana e Salernitana in programma giovedì alle ore 20:30. Il fischietto pesarese sarà coadiuvato dagli assistenti Mario Chichi della sezione di Palermo e Andrea Pasqualetto della sezione di Aprilia. Il quarto uomo designatato per il derby è il Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia mentre al Football Video Support è stato scelto Giovanni Ciannarella della sezione di Napoli. Nessun precedente fra Renzi e la Salernitana in carriera per il direttore di gara di Pesaro.