Salernitana, testa al derby con la Casertana: da valutare due titolari Squadra subito in campo, si pensa alla sfida con la Casertana

Subito in campo. La Salernitana archivia immediatamente il pareggio con il Catania e volge lo sguardo alla trasferta di giovedì sera in casa della Casertana. Un derby atteso dai falchetti, reduci però dalla mortificazione di Siracusa che ha minato la rincorsa ai granata in classifica. Prima trasferta per Serse Cosmi che vuole tastare la crescita della sua Salernitana dopo la prova d’orgoglio con gli etnei.

Alla ripresa questa mattina tutti in campo al Centro Sportivo Mary Rosy: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri contro il Catania hanno svolto un lavoro di ripristino in palestra, mentre il resto della squadra ha svolto un lavoro aerobico seguito da partite a campo ridotto. Da valutare le condizioni di Molina e Gyabuaa: i due granata hanno accusato particolarmente i segni della fatica dopo la sfida con il Catania. Il primo era stato sostuito dopo l’affaticamento alla coscia sinistra, il secondo invece ha lasciato lo stadio zoppicando. Non preoccupano per il derby ma va valutato l’impiego. Differenziato per Luca Boncori, Federico Brancolini, Giuseppe Carriero e Roberto Inglese.