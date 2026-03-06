Pallanuoto, Rari Nantes Nuoto Salerno in trasferta a Genova Sfida delicata per i salernitani. Presciutti: "Faremo la nostra partita"

Sabato rovente. Alle ore 15:00 alle Piscine di Albaro di Genova andrà in scena la gara valevole per la 18ª giornata del campionato di Serie A1 maschile tra l’Iren Genova Quinto e la Rari Nantes Nuoto Salerno. I giallorossi arrivano all’appuntamento ligure dopo il successo ottenuto nell’ultimo turno contro il Telimar Palermo, vittoria che ha permesso alla squadra di ritrovare fiducia e muovere la classifica in uno scontro diretto importante. Il Quinto, attualmente nella parte centrale della classifica, è una squadra ben organizzata, particolarmente efficace tra le mura amiche. All’andata, alla piscina Simone Vitale, i liguri si imposero di misura al termine di una sfida molto equilibrata conclusa sul 13-12.

Le parole di mister Christian Presciutti alla vigilia: “Affrontiamo una squadra che già ci ha fatto male, organizzata e che dispone di un giusto mix di giovani ed esperti importanti. Siamo molto motivati e determinati per andare a Genova e fare la nostra partita, concentrandoci sui noi e cercando di non avere passaggi a vuoto che potrebbero essere determinanti per il risultato finale”. Fa eco al tecnico Daniel Gallozzi alla vigilia del match: “Il Quinto sta facendo un buon campionato ed è una squadra molto ordinata sia in attacco che in difesa, che commette pochi errori. Sarà una partita in cui dovremo restare lucidi e non innervosirci, rimanendo agganciati alla gara fino alla fine”.