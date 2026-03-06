Calcio a 5, la Feldi Eboli cerca il riscatto: sfida a Mantova Le foxes in campo questa sera al PalaSele per cancellare l'eliminazione dalla Coppa Divisione

Due sconfitte nelle ultime tre partite tra campionato e coppa. Per la Feldi Eboli non è uno dei momenti più rosei della stagione, dopo la recente eliminazione in Coppa Divisione. L’occasione per provare a gioire di nuovo si chiama Saviatesta Mantova, nella sfida di campionato in programma questa sera alle ore 20:30 al Palasele, dove i rossoblù sono chiamati a conquistare i tre punti per ripartire con un nuovo slancio e prepararsi al meglio a una settimana che vedrà due big match in pochi giorni contro i campioni d’Italia della Meta Catania e il derby contro il Napoli Futsal.

Con il Mantova dunque una gara importante e da non sottovalutare, con i biancorossi che veleggiano a metà classifica in attesa di scoprire se saranno una squadra da Playoff (distanti 4 punti) o da Playout (1 punto sulle inseguitrici). Fotografia di come i mantovani siano una vera e propria mina vagante, capace di battere i top team ma anche di cadere contro avversi di modesto valore, per questo al Palasele sarà una gara vera e tutta da vivere.

Dalcin: "Lo spirito deve essere di non mollare mai"

Il capitano delle volpi, Carlos Dalcin ha sottolineato come anche nelle sconfitte ci sia tanto di buono da trarre e usare come base per l’immediato futuro: “E’ stata una partita difficile in coppa, abbiamo fatto un buon primo tempo ma siamo andati sotto di due gol. Ci dispiace perchè è una coppa che manca alla Feldi, ma la rimonta ci ha fatto capire che possiamo fare molto di più. Dobbiamo prenderci le cose positive e guardare avanti, lo spirito deve essere quello di non mollare mai. Con il Mantova sarà una partita difficile, stiamo giocando molto in questo periodo e quindi servirà quella grinta e quella voglia in più per sopperire anche l’eventuale stanchezza, vogliamo fare del nostro meglio da qui alla fine per arrivare il più in alto possibile in classifica”.