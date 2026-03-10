Serie D, il Viminale blocca la trasferta per Savoia-Gelbison Vietata la vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Salerno

L'attenzione sui tifosi e sull'ordine pubblico resta centrale. Anche in serie D arrivano divieti dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Nel mirino finisce Savoia-Gelbison: il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l’incontro di calcio "Savoia – Gelbison”, in programma domenica 15 marzo 2026 allo stadio “Giraud” di Torre Annunziata. Per la sfida di domenica è stato disposto il divieto di trasferta per i tifosi cilentani, con vendita dei tagliandi vietata ai residenti in provincia di Salerno. Il provvedimento è stato adottato, su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive dello scorso 4 marzo 2026 e conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Attenzione massima: anche la serie D fa i conti con le limitazioni legate al mondo del tifo.