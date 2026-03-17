Scafatese, domenica la promozione in C? Spunta la nuova ipotesi stadio Il club gialloblu è vicinissimo alla promozione ma deve superare l'incognita stadio

Una marcia trionfale. La Scafatese fa il conto alla rovescia. La serie C è ad un passo dai canarini, con la possibilità di celebrare la promozione già domenica prossima. In casa, la società del patron Romano ospiterà al Vitiello il Monastir, quarta forza del campionato staccata di ben ventotto punti. Il Trastevere invece ospiterà l’Ischia. A sei giornate dal termine e con diciannove punti di vantaggio, alla Scafatese basterà vincere domenica e sperare nel mancato successo del Trastevere per poter ritrovare la serie C 22 anni dopo l’ultima volta.

Nodo stadio

Solo allora, la Scafatese potrà già iniziare la lunga marcia d’avvicinamento al prossimo campionato professionistico. Lo scoglio più grande da superare è relativo alla questione stadio. In una lettera, il patron Romano ha chiesto collaborazione alle autorità cittadine ma il rischio trasloco si fa sempre più importante. Per questo motivo, sono iniziati i primi sondaggi esplorativi, tra cui anche quello con il comune di Agropoli per valutare la possibilità di scendere in campo nelle sfide interne al Guariglia.

Fonte foto: Scafatese calcio