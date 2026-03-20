Pallamano A1. Jomi Salerno, esame Casalgrande Padana alla Palumbo Le salernitane vogliono confermare l'ottimo momento di forma

Dopo la vittoria conquistata nello scontro diretto con Brixen, la Jomi Salerno è pronta a tornare in campo per la ventesima giornata di serie A1 femminile, dove affronterà Casalgrande Padana. L’appuntamento è fissato per sabato 21 marzo alle ore 18 presso la Palestra Palumbo di Salerno.

Sono due i precedenti stagionali tra le due formazioni. Nel match d’andata, disputato al PalaKeope, la Jomi si è imposta con il punteggio di 26-20 al termine di una gara equilibrata, risolta solo negli ultimi dieci minuti. Il secondo confronto risale invece ai quarti di finale di Coppa Italia, quando le salernitane hanno conquistato il passaggio del turno grazie a una vittoria sofferta per 21-19.

Entrambe le sfide hanno evidenziato il valore e la determinazione di Casalgrande Padana, squadra solida e ben organizzata, capace di mettere in difficoltà la Jomi per lunghi tratti di gara. In particolare, nel match di Coppa Italia, le campane hanno dovuto inseguire per buona parte dell’incontro, riuscendo poi a ribaltare il risultato grazie a una prova di carattere e compattezza.

I precedenti stagionali confermano dunque che quella di sabato sarà tutt’altro che una partita semplice. Servirà massima concentrazione, attenzione ai dettagli e il giusto approccio sin dalle prime battute per affrontare una sfida che si preannuncia intensa e insidiosa.