Calcio a 5, Feldi Eboli niente scherzi: prima Pomezia, poi la Coppa Italia Foxes in campo alle ore 18:00 senza farsi distrarre dalle Final Eight

Ultima fatica di campionato prima di tuffarsi nelle Final Eight di Coppa Italia. La Feldi Eboli è attesa quest'oggi alle ore 18 sul campo della Fortitudo Pomezia, per una sfida che arriva in un momento delicato della stagione, a pochi giorni da un appuntamento che mette in palio il secondo trofeo più importante dell’anno. Le volpi si presentano all’impegno in terra laziale con l’obiettivo di dare continuità ai risultati ottimi ottenuti nelle ultime settimane, su tutti le preziose e importanti vittorie contro Catania e Napoli, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica e avvicinarsi a tre punti dalla vetta, con la capolista Meta che sarà di riposo.

Il percorso recente ha evidenziato una squadra in crescita, capace di esprimere qualità offensiva e grande profondità di rosa, ma servirà attenzione massima contro un avversario che tra le mura amiche sa rendersi particolarmente insidioso. La Fortitudo Pomezia, infatti, è squadra organizzata e fisica, capace di alzare il ritmo e sfruttare ogni minima disattenzione. Sarà tutt’altra gara rispetto alla recente sfida di Coppa Divisione terminata 5-0 per le volpi, per questo motivo la Feldi dovrà approcciare il match con concentrazione e cinismo, evitando quei cali che in alcune occasioni hanno complicato partite già indirizzate. Sarà anche una gara di gestione: dosare energie, mantenere alta l’intensità e arrivare nel miglior modo possibile all’appuntamento di Coppa Italia. Ma guai a fare calcoli: i tre punti in palio pesano, e non poco, sia per la classifica sia per il morale. La Feldi Eboli vuole chiudere questo mini ciclo nel segno della continuità, per presentarsi alla Coppa con entusiasmo e consapevolezza. Perché prima del sogno, c’è ancora una battaglia da affrontare.