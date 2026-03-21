Basket A2. Givova Scafati, parte il tour de force: sei partite in tre settimane Domani al PalaMangano arriva Cividale, coach Vitucci: "Voglio una prova di alto livello"

La marcia di avvicinamento ai playoff della serie A2 arriva al rush finale per la Givova Scafati. I gialloblu, con la partita contro Cividale (domenica 22 marzo, Beta Ricambi Arena - PalaMangano alle ore 18), aprono un tour de force che li vedrà impegnati in sei gare nelle prossime tre settimane. L’attenzione, adesso, è focalizzata solo sulla sfida con i friulani. Che sono nel gruppone della zona alta della classifica, a due punti dalla Givova Scafati, nonostante abbiano chiuso - prima della pausa - un periodo negativo con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare.

“Ci prepariamo a questa prima partita della fase finale di regular season con vista sui playoff contro una squadra che è sicuramente protagonista, non solo quest’anno, del campionato - evidenzia coach Frank Vitucci -. Cividale ha una precisa filosofia di squadra, di costruzione del gioco, perché annovera uno dei migliori allenatori in questo senso. Siamo attesi a una prova di alto livello per venire a capo di un team che mette in campo una pallacanestro efficace, vivace e piacevole. Dobbiamo dare il nostro meglio per ottenere la vittoria, contando anche sul sostegno del nostro pubblico che sicuramente accorrerà numeroso al palazzetto”.

Cividale ha appena inserito un nuovo tassello nel proprio roster, prelevando la guardia Luca Campogrande da Pistoia. Inoltre, Deshawn Freeman e Lucio Redivo, play argentino autore di 41 punti nell’ultima gara, rappresentano l’asse sul quale si poggia la squadra di coach Pillastrini. Che ha anche un supporting cast di qualità composto dal giovane talento di Leonardo Marangon, dall’esperienza di giocatori come Martino Mastellari, Eugenio Rota, Matteo Berti e Luca Cesana.

“Affrontiamo la prima di un blocco di partite dove si decideranno le sorti di questo campionato - rileva Saverio Bartoli - incontreremo una squadra molto solida ed efficace. Sarà quindi fondamentale mantenere al massimo l’energia e la concentrazione per tutti i 40 minuti. Faremo di tutti per ottenere questa vittoria importante per il nostro cammino”.