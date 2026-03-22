Scafatese, Ci siamo! Dopo 16 anni il canarino torna in serie C I gialloblu hanno vinto il campionato di serie D con sei turni d'anticipo

La Scafatese, dopo 16 anni, torna nel calcio professionistico. Con ben sei turni d'anticipo la formazione dell'Agro ha conquistato la matematica promozione in serie C, stravincendo il girone G di serie D. Una cavalcata magica per la formazione di Giovanni Ferraro che, battendo 4-2 il Monastir al "Vitiello" ha potuto festeggiare lo storico traguardo. La certezza è arrivata alle 16.30, quando è arrivato il triplice fischio di Trastevere-Ischia.

Con il pari tra laziali e campani, i punti di vantaggio sono saliti a 19, rendendo matematica la promozione dei canarini. "E se ne va, la capolista se ne va", la colonna sonora che ha dato inizio ai festeggiamenti di una città che, dopo l'esperienza in serie C2, è dovuta ripartire dai campi polverosi del calcio regionale. Adesso, grazie agli investimenti di patron Felice Romano, Scafati torna nel calcio professionistico, un sogno rimasto in un cassetto per 16 anni e che oggi è finalmente diventato realtà.