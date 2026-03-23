Basket A2. Givova Scafati, prosegue la marcia verso la vetta La squadra dell'Agro batte 90-80 Cividale

La Givova Scafati batte Cividale (90-80) e continua la marcia di avvicinamento verso la vetta. Contro i friulani, è soprattutto la pattuglia italiana a mostrare i muscoli. Con un Mascolo super e Mollura in grande spolvero, la solita gara efficace di Italiano e un Iannuzzi in forma playoff. I friulani sono costretti a cedere al cospetto di una squadra che inizia a macinare gioco anche nei momenti di difficoltà. E Scafati, davanti a 2.330 spettatori, deve già pensare al turno infrasettimanale: mercoledì 25 marzo si va a Torino.

«Voglio fare innanzitutto i complimenti alla Scafatese, che ha conquistato la promozione in serie C nel calcio. E mi piace sottolineare come siano accorsi tanti tifosi alla nostra partita, riempendo il palazzetto», le parole di coach Frank Vitucci. «Vogliamo continuare a far avvicinare la gente alla squadra e avere un tifo sempre più rumoroso. Per quanto riguarda la partita, abbiamo portato a casa un successo importante contro una squadra difficile da affrontare. Abbiamo senza dubbio fatto meglio nel secondo tempo, sia a rimbalzo che in difesa dove abbiamo tenuto un giocatore come Redivo a 10 punti. Voglio evidenziare i 21 assist, questo ci ha permesso di fare buoni tiri e avere diversi giocatori in doppia cifra. Il campionato resta sempre equilibrato, nessuno cede nel gruppo di testa. E ogni partita è importante».

Givova Scafati – Cividale 90-80 (23-19, 22-22, 22-18, 23-21)

Givova Scafati: Walker 12, Chiera, Iannuzzi 12, Mollura 17, Nobili, Allen 10, Italiano 10, Mascolo 19, Bartoli 3, Caroti 7.

Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.

Cividale: Redivo 10, Ferrari, Mastellari 11, Rota 12, Costi, Campogrande 3, Marangon 14, Brizzi n.e., Berti 7, Freeman 15, Cesana 8.

Head coach: Stefano Pillastrini, assistente Giovanni Gerometta .