Cavese, Prosperi: "Con la Casertana per fare un passo verso la salvezza" Il tecnico: "Ci siamo guadagnati la chance della salvezza diretta, tutto è nelle nostre mani"

Un sabato rovente. Cavese-Casertana sarà sfida di fuoco. Al Simonetta Lamberti sarà tempo di derby, con i metelliani che ritornano in campo dopo la sosta forzata della settimana scorsa per gli impegni internazionali della rosa dell’Atalanta Under 23. Prosperi volge lo sguardo alla Casertana: “Affrontiamo una squadra in grande forma, in un momento eccellente e che ha tante qualità. Lunedì ero al Pinto per Casertana-Sorrento e non ho scoperto niente di nuovo, perché parliamo di una squadra con tanti punti di forza, allenata da un allenatore davvero molto bravo come Coppitelli, persona molto equilibrata. La sua squadra lo rappresenta anche nelle sue qualità”.

Il derby sarà il primo atto di un rush finale tutto da vivere: “Non dobbiamo perdere l’equilibrio – spiega Prosperi -. Rimanere sereni anche nei momenti di difficoltà come abbiamo già fatto. Siamo in un momento felice ma sappiamo che non è facile. Ci siamo meritati di giocarci la salvezza diretta a cinque giornate dalla fine e dobbiamo provare a chiudere questo discorso raggiungendo un obiettivo davvero importante. La sosta ci ha permesso di migliorare la condizione di tutti, seppur non riuscendo a recuperare l’intero organico – spiega Prosperi che poi si sofferma sulle scelte degli attaccanti -. In questo momento abbiamo fatto delle scelte, variando nelle posizioni, sia per sfruttare i nostri punti di forza ma anche per le caratteristiche degli avversari. Ci aspetta una sfida delicata, cercando di limitare i loro punti di forza e provare a fargli male”. Non ci saranno Loreto e Yabre mentre recupera Awua.