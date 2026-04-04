Calcio a 5, ritorno amaro al PalaDirceu per la Feldi Eboli: Treviso fa l'impresa Dopo l'amarezza per la sconfitta in finale di Coppa Italia, i rossoblu fermano la loro corsa

Doveva essere la serata della ripartenza, del ritorno a casa, del riabbraccio con il PalaDirceu dopo oltre due anni di assenza. Invece per la Feldi Eboli arriva una sconfitta che lascia amarezza e che interrompe la corsa delle volpi a 4 vittorie consecutive, con gli ebolitani superati per 1-3 dalla Came Treviso al termine di una gara intensa e combattuta, soprattutto nel primo tempo.

Mister Luciano Antonelli deve fare i conti con assenze pesanti: oltre a Venancio, out anche capitan Dalcin, Vincenzo Caponigro e un Braga convocato ma non al top. L’avvio è equilibrato, con la Feldi che prova subito a prendere in mano il ritmo del match. La prima occasione è per Lavrendi, che si coordina bene ma conclude alto sopra la traversa. Le volpi insistono e, arrivati quasi a metà del primo tempo, trovano il meritato vantaggio. È Mateus a scaldare il sinistro con un bolide dalla distanza, sulla cui traiettoria si inserisce Felipe Echavarria, bravo a deviare in rete per l’1-0. Un gol importante anche dal punto di vista statistico: il colombiano raggiunge la doppia cifra in campionato e aggancia Calderolli a quota 17 reti stagionali in tutte le competizioni, confermandosi uno dei migliori marcatori delle volpi in questa stagione. La Feldi continua a spingere e sfiora il raddoppio a 8 minuti dal termine della prima frazione: splendido il lancio di Di Stanio a pescare Gui, che prova il colpo di testa all’indietro sorprendendo Pietrangelo, ma il pallone si stampa sul palo. Dopo pochi minuti arriva la risposta del Treviso: Japa Vieira, capitano dei veneti, trova il pareggio con una splendida torsione di testa che vale l’1-1. Il match cambia inerzia e la squadra di Rocha prende coraggio. Antoniazzi sfiora subito il sorpasso, ma Di Stanio si oppone con un ottimo intervento con il piede. Nel finale di primo tempo, però, la Came completa la rimonta. Dopo un’altra occasione firmata Ercolessi, è il giovanissimo Geremia Bui, classe 2008, a inventarsi il gol dell’1-2: conclusione violenta e precisa, imparabile per Di Stanio.

Nella ripresa la gara resta in equilibrio, giocata molto sulla tensione e sull’attenzione ai dettagli. Le due squadre provano a non scoprirsi e le vere occasioni da rete arrivano a sprazzi. Ancora decisivo Di Stanio, che si supera in un uno contro uno con Vieira, fermando il capitano dei bianchi e subendo anche fallo. La Feldi prova a reagire affidandosi soprattutto ai tentativi dalla distanza di Gui e Selucio, ma Pietrangelo fa buona guardia e tiene avanti i suoi. A 3 minuti dalla sirena arriva il colpo che spegne definitivamente le speranze rossoblù: Antoniazzi trova il gol direttamente su calcio di punizione, firmando l’1-3. Nel finale Antonelli si gioca il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma per le volpi non ci sono più speranze. Il ritorno al PalaDirceu non regala il risultato sperato, in una serata che sa di occasione mancata.