Salernitana, Iervolino: "Pronto a cedere ad un imprenditore solido" Il patron esce allo scoperto: "Serve chi abbia a cuore Salerno". Poi le battute su Rufini e Lombardi

Danilo Iervolino rompe il silenzio. In una lunga intervista al Corriere dello Sport, il patron parla del momento societario e annuncia che il club è in vendita: "Cederei la Salernitana senza debiti e con cassa positiva, a chiunque è solido ed a chiunque la popolazione o l’amministrazione locale vuole che io la dia, purché abbia un progetto serio e duraturo. Solo per amore di Salerno - le parole inserite nell'articolo di Franco Esposito -. A me interessa il futuro, voglio un progetto duraturo. Perché sono convinto che anche Rufini, che mi ha detto di voler fare cose importanti e serie per la città, potrebbe essere d’accordo e farebbe un passo indietro prima della compravendita". Iervolino dunque apre all'addio ma soprattutto anche con il benestare della città e dell'amministrazione comunale. Poi la stoccata su Lombardi dopo il passo indietro di questa mattina dopo l'interesse dei giorni scorsi: "Più interessato alla ribalta che ad altro"