Basket, A2. La Givova Scafati sbanca Rieti e blinda il secondo posto Mercoledì 8 aprile arriva Brindisi al PalaMangano

Un primo tempo strepitoso a Rieti, probabilmente la miglior pallacanestro vista quest’anno: avversari tenuti a 10 punti nel primo

quarto e 19 nel secondo rispetto ai 47 realizzati. Al 24’ la Givova Scafati è addirittura a +30 sui laziali, con il pieno controllo della gara. Ma è in quel momento che un black out totale dei giocatori Vitucci manda in sofferenza i gialloblu. Che si fanno rosicchiare addirittura 26 punti di vantaggio, ritrovandosi solo a +4 a 15 secondi dalla fine. La sirena è liberatoria. La vittoria, invece, consente alla Givova di vincere una partita determinante in questo rush finale di stagione e mantenere il secondo posto a soli due punti dalla capolista Pesaro. Ma non c’è tempo per riposare e festeggiare la Pasqua. Mercoledì 8 aprile arriva Brindisi alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano.

Sebastiani Rieti - Givova Scafati 76-81 (10-26, 19-21, 24-21, 23-13)

Sebastiani Rieti: Cardi n.e., Bogliardi 3, Piunti 7, Palumbo 2, Pascolo, Guariglia 24, Perry 8, Piccin 2, Hogue 7, Udom 10, Mian

13, Mattia n.e. Head coach Franco Ciani, assistente Alessandro Iacozza.

Givova Scafati: Walker 13, Iannuzzi 8, Mollura 17, Nobili 1, Gentile 12, Allen 9, Italiano 2, Mascolo 11, Bartoli n.e., Caroti 8.

Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.