Pallamano A1. La Jomi Salerno non si ferma: vittoria a Mestrino e secondo posto Le salernitane ora si apprestano ad entrare nella fase calda della stagione

La Jomi Salerno chiude la regular season con una vittoria, superando l’Alì Mestrino con il punteggio di 20-27. L’avvio di gara è equilibrato, con le due formazioni che si affrontano punto a punto: al 15’ il risultato è infatti di 6-7 in favore delle campane. Con il passare dei minuti, però, Salerno alza l’intensità e piazza un decisivo break di 7-0 che, al 25’, vale il significativo vantaggio sul 6-13. Nel finale di primo tempo è il rigore realizzato da Giulia Fabbo a fissare il punteggio sull’8-16 all’intervallo, certificando il dominio ospite nella seconda parte della prima frazione.

Il margine costruito nella prima metà di gara si rivela determinante anche nella ripresa. Le ragazze guidate da coach Chirut continuano a spingere, toccando il massimo vantaggio di +10 al 35’ (9-19). Mestrino prova a rientrare in partita, ma Salerno gestisce con maturità il ritmo del match fino al definitivo 20-27.

Una vittoria che non incide sulla classifica, con il secondo posto già assicurato, ma che rappresenta un importante segnale in vista dei playoff. Ora spazio alla pausa per gli impegni delle nazionali, prima di entrare nella fase più calda della stagione, dove si deciderà la corsa al titolo.

ALI MESTRINO: Di Fede, Mamet 6, Cabrini 1, Brunetti 2, Rubin 1, Chiarotto 1, Bucur 1, Onesti 1, Stettler 1, Sabbion 2, Campagnaro 2, Fiorasi, Galvan 1, Pugliese 1, Anziliero, Pinto Pereira. ALL. GIUSEPPE LUCARINI

JOMI SALERNO: Nappa, Adinolfi, Mangone, Dalla Costa 3, Lepori 1, Rossomando 2, Fabbo 3, De Santis 1, Woller, Danti, Lanfredi 1, Lauretti Matos 2, Salvaro 3, Nukovic, Gislimberti 3, Andriichuk 8. ALL. ADRIAN CHIRUT