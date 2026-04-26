Basket, A2. Givova Scafati, il sogno è realtà: Rimini ko e ritorno in serie A Annata sportiva magica per la città di Scafati: dopo il calcio arriva il trionfo nel basket

Il sogno della Givova Scafati diventa realtà. Ad un anno di distanza dalla retrocessione in serie A2, la squadra dell'Agro Nocerino Sarnese torna nel gotha nazionale della palla a spicchi. Battendo 76-80 Rimini nell'ultima giornata della regular season, la Givova Scafati è matematicamente promossa in serie A. Fondamentale l'approccio avuto nel primo quarto dalla squadra di coach Vitucci che ha piazzato un parziale di 16-32. Con il passare dei minuti Rimini si è rifatta sotto ma la fame e la qualità della Givova Scafati hanno fatto la differenza, regalando un sogno al popolo scafatese, arrivato in massa in Emilia Romagna per sostenere la propria squadra nell'ultima sfida dell'anno. Un 2026 da sogno per la città di Scafati che, dopo aver conquistato la vittoria del campionato di serie D con la Scafatese (promossa in serie C1), si gode anche il ritorno della sua squadra di basket in serie A.