Foggia-Salernitana 1-3, Barillari: "Giornata tremenda per la storia del club" Il tecnico rossonero: "Retrocessione è responsabilità di tutti"

Un colpo tremendo. Il Foggia scivola in serie D. Una giornata amarissima per i rossoneri, retrocessi per la prima volta nella sua storia dalla serie D sul campo. Enrico Barillari ha commentato Foggia-Salernitana 1-3: “E’ una giornata durissima. La Salernitana ha avuto la meglio alla luce della grande qualità. Noi abbiamo provato a creare i presupposti per segnare ma non siamo stati efficaci. Poi nel momento di massima spinta abbiamo incassato un gol pesante come il terzo. Dispiace tanto, fa malissimo: questa è una ferita profondissima. Cosa non è andato? Non eravamo pronti ad inizio stagione, abbiamo provato a mitigare con forza, carattere, determinazione. Quando si cambia tanto è difficile trovare continuità. Abbiamo tutti la responsabilità di questa retrocessione. Per Foggia andare avanti con questa proprietà è fondamentale. E’ una macchia incredibile per questa storia ma le due persone che sono al comando hanno la forza per ripartire.