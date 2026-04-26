Cavese-Cosenza 1-1, Gudjhonsen ferma i silani I metelliani si prendono gli applausi del Lamberti: l'attaccante firma il pari nel finale

Un sorriso di fine campionato. La Cavese saluta il Simonetta Lamberti con il pari prestigioso con il Cosenza che chiude la stagione dei metelliani (1-1). Gudjhonsen permette agli aquilotti di riprendere i silani, con la caccia alla Salernitana che si conclude con un nulla di fatto per gli uomini di Buscè. Una gioia per i campani, con l’abbraccio finale con il pubblico e l’appuntamento alla prossima stagione.

Le squadre vengono accolte dalla scenografia che il Lamberti dedica al compianto Catello Mari. Pronti-via e il Cosenza passa: Florenzi salta con estrema facilità Ubani e serve la palla in area di rigore dove arriva Baez di prepotenza e batte Sposito per il parziale 0-1 (2’). Il Cosenza spinge e va vicino al raddoppio con Mazzocchi (15’). La Cavese chiede un penalty al Fvs per fallo su Fusco non sanzionato. Nel finale di tempo è il Cosenza ad andare vicino al raddoppio con Baez (37’) e Mazzocchi (40’), quest’ultimo fermato da Peretti. L’ultima chance capita a Florenzi che calcia alto (44’).

Nella ripresa la Cavese si riversa in attacco e prova a cercare il pari con insistenza. Ubaldi e Loreto però sbattono su un attento Pompei. Il Cosenza ha con Emmausso la chance del raddoppio ma il palo salva i metelliani. Il pari arriva puntuale: Gudjohnsen approfitta di un contrasto tra Diarrassouba e Caporale e di prima intenzione batte Pompei (85’). Il finale va a colpi di Fvs da una parte all’altra senza fortuna. Finisce 1-1 tra gli applausi del Simonetta Lamberti.