Cavese-Cosenza 1-1, Gudjhonsen ferma i silani

Un sorriso di fine campionato. La Cavese saluta il Simonetta Lamberti con il pari prestigioso con il Cosenza che chiude la stagione dei metelliani (1-1). Gudjhonsen permette agli aquilotti di riprendere i silani, con la caccia alla Salernitana che si conclude con un nulla di fatto per gli uomini di Buscè. Una gioia per i campani, con l’abbraccio finale con il pubblico e l’appuntamento alla prossima stagione.
Le squadre vengono accolte dalla scenografia che il Lamberti dedica al compianto Catello Mari. Pronti-via e il Cosenza passa: Florenzi salta con estrema facilità Ubani e serve la palla in area di rigore dove arriva Baez di prepotenza e batte Sposito per il parziale 0-1 (2’). Il Cosenza spinge e va vicino al raddoppio con Mazzocchi (15’). La Cavese chiede un penalty al Fvs per fallo su Fusco non sanzionato. Nel finale di tempo è il Cosenza ad andare vicino al raddoppio con Baez (37’) e Mazzocchi (40’), quest’ultimo fermato da Peretti. L’ultima chance capita a Florenzi che calcia alto (44’).
Nella ripresa la Cavese si riversa in attacco e prova a cercare il pari con insistenza. Ubaldi e Loreto però sbattono su un attento Pompei. Il Cosenza ha con Emmausso la chance del raddoppio ma il palo salva i metelliani. Il pari arriva puntuale: Gudjohnsen approfitta di un contrasto tra Diarrassouba e Caporale e di prima intenzione batte Pompei (85’). Il finale va a colpi di Fvs da una parte all’altra senza fortuna. Finisce 1-1 tra gli applausi del Simonetta Lamberti.