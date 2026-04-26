Foggia-Salernitana 1-3, Quirini: "Superato momento non facile, ora voglio la B" Il terzino ritrova il sorriso: "Non sono contento del mio rendimento, ora i playoff"

Una zampata per spegnere il Foggia. Ettore Quirini ha commentato Foggia-Salernitana 1-3: “Era importante chiudere bene sia per il terzo posto che per l’entusiasmo e dare continuità al lavoro. Vincere aiuta sempre. Ci stiamo stringendo, vogliamo puntare in alto”. Il suo è stato il sigillo: “Era un gol pesante che ho cercato, dalla panchina si può cambiare l’inerzia della partita. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così”. Il vizio del gol arrivato nel momento del bisogno: “Non è stata la mia qualità migliore però ho colpi e si vede. Ho avuto un momento non facile, forse sono stato anche attaccato troppo. Adesso però voglio voltare pagina, cercare di far ricredere tutti. Anche io non sono contento del mio approccio e rendimento. Magari non sono stato aiutato dalla mia duttilità però sono pronto a dare tutto”.

"Cosmi ci ha dato entusiasmo"

Poi le parole al miele per Cosmi: “Ci ha dato entusiasmo, siamo diventati coesi e ci siamo uniti per cercare di ricompattarci e tirare fino alla fine. Adesso dobbiamo continuare così, dobbiamo riportare ancora più gente al nostro fianco. Servirà essere pronti, studiare bene gli avversari e farci trovare tutti pronti”.