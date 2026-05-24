Mattinata di festa e di basket al PalaZauli di Battipaglia Giornata dedicata agli atleti più piccoli delle società Pb63, Ruggi Basket e Cs Pastena

Splendida mattinata di sport oggi al PalaZauli di Battipaglia, all’insegna del basket e del divertimento per tanti giovanissimi appassionati della palla a spicchi. Le società PB63, Ruggi Basket e CS Pastena si sono ritrovate con i loro più piccoli atleti per una giornata dedicata alla pallacanestro, alla condivisione e alla crescita insieme.

Tante le partite amichevoli disputate a ritmo serrato, tra entusiasmo, sorrisi e canestri, davanti a un pubblico numeroso e partecipe che ha accompagnato con calore l’intera mattinata.

Grande soddisfazione da parte dei tecnici delle società coinvolte: il professore Rino Pignata e Domenico Polverino per la Ruggi, Carlo Rizzo per il CS Pastena e Teresa Savello, Jole Vallone e Maggie Panteva per la PB63.

Tutti insieme, con i loro baby atleti, hanno dato vita a un momento di autentica festa sportiva: una giornata in cui l’agonismo non è mancato, ma in cui il risultato è passato inevitabilmente in secondo piano rispetto al divertimento, alla socializzazione e alla gioia di stare insieme condividendo la stessa passione per il basket.