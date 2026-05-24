Doppia vittoria a Fasano, la Genea Lanzara U20 vola alle final six scudetto Buona affermazione per la formazione salernitana di pallamano maschile

La Genea Lanzara conquista l’accesso alle Final Six Scudetto Under 20 al termine della seconda fase nazionale disputata a Fasano, confermando la continuità del percorso della società nel campionato di categoria giovanile, nel quale la Genea Lanzara si è distinta negli ultimi anni con una medaglia di bronzo nella stagione 2021/22, i titoli di Campione d’Italia nelle stagioni 2022/23 e 2023/24 e il ritorno stabilmente tra le migliori sei realtà nazionali nella stagione in corso.

Il concentramento in terra pugliese si è chiuso con un bilancio di due vittorie e una sconfitta che consente alla formazione rossoblu di confermarsi tra le migliori sei squadre d’Italia Under 20.

I già campioni interregionali hanno superato il New Capua con il punteggio di 40-18 e l’Andria per 39-35, mentre sono usciti sconfitti contro i padroni di casa del Fasano per 41-25. La formazione pugliese, composta da numerosi atleti impegnati nel massimo campionato di Serie A Gold, ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime fasi di gioco, rendendo complesso l’impatto della Genea Lanzara sulla gara. Nella sfida contro il New Capua, la partita è stata indirizzata già nel primo tempo, chiuso con un ampio vantaggio a favore dei rossoblu (20-9 il parziale), che hanno poi consolidato il risultato nella ripresa. Analogo andamento nella gara contro Andria, dove la Genea Lanzara ha preso il controllo del match già nella prima frazione, chiusa avanti 26-13, per poi gestire nella ripresa il ritorno degli avversari fino al definitivo 39-35. Tra le prestazioni di rilievo si segnalano anche quelle tra i pali di Matteo Coppola e del giovanissimo Vittorio Perrotta, protagonisti di interventi importanti nei momenti chiave delle tre gare disputate. Sul fronte realizzativo si sono distinti Jacopo Milano, Massimo Merola, Alessandro Pisapia ed il giovanissimo Gabriel Cancel Irpino.

Il percorso della Genea Lanzara assume ulteriore valore considerando la bassissima età media del gruppo, composto in larga parte da atleti Under 16, capaci di confrontarsi con avversari di età ed esperienza superiore, mantenendo un livello competitivo elevato per tutta la manifestazione. L’ appuntamento, adesso, è fissato per le Final Six in programma in terra abruzzese dall’11 al 14 Giugno.

GENEA LANZARA – NEW CAPUA 40 : 18

GENEA LANZARA: Cancel Irpino 2, Cindolo 1, Coppola, Ferrara 2, Giannetti 1, Lambiase 3, Merola 8, Milano 9, Parisi 3, Perrotta, Pisapia 7, Rizzello 2, Russo 1, Sansone, Tomay 1, Zagaria. All: Russo

JUNIOR FASANO – GENEA LANZARA 41 : 25

GENEA LANZARA: Lambiase 1, Merola 4, Cindolo, Pisapia 5, Sansone, Cancel Irpino 1, Coppola, Perrotta, Tomay, Milano 10, Rizzello 1, Ferrara, Parisi 2, Giannetti, Zagaria 1, Russo. All: Russo

GENEA LANZARA – FIDELIS ANDRIA 39 : 35

GENEA LANZARA: Cancel Irpino 6, Lambiase 4, Merola 6, Cindolo, Pisapia 3, Sansone 4, Coppola, Perrotta, Tomay 2, Milano 6, Rizzello 1, Ferrara 2, Parisi 4, Giannetti 1, Russo 2, Zagaria. All: Russo

CLASSIFICA FINALE: Junior Fasano 6, Genea Lanzara 4, Fidelis Andria 2, New Capua 0.