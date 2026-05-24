Circolo Nautico Salerno, battuto il Nuoto 2000: la serie A2 è più vicina I salernitani si aggiudicano 12-9 la gara 1 di finale play-off

Il primo passo è fatto ma la strada da percorrere per il raggiungimento del sogno è ancora lunga quantomeno 32', quelli che separano in caso di successo sabato prossimo alla "Scandone" il Circolo Nautico Salerno dalla promozione in A2. Nel catino infuocato di Santa Maria Capua Vetere i gialloblu regolano 12-9 in gara 1 di finale play-off il Nuoto 2000 e conservano l'imbattibilità stagionale. Entrambe le formazioni devono fare a meno di pedine chiave: fuori per squalifica Fileno da una parte, Ruocco dall'altra ma il tecnico ospite Iacovelli deve rinunciare anche all'ex Barberisi e Postiglione, colpito da un lutto familiare.

La partenza dei gialloblu è veemente, Apicella sblocca con un siluro da post 3 poi capitan Piccolo supera Abbate con un tiro a rimbalzo. Un tracciante di Vitullo sblocca i partenopei che vengono spediti a distanza di sicurezza dall'entrata vincente dal lato cattivo di Costa e la parabola di Apicella che balla sulla linea e la oltrepassa. Il secondo tempo si apre con il diagonale sotto l'incrocio di Vitullo che dimezza il gap, ancora Apicella sorprende il portiere avversario per il +3. Si mettono male le cose per il Nuoto 2000 che perde anche Santovito,

espulso per gioco violento. Quattro minuti di superiorità per i locali ma una zampata di Maione tiene vivi i suoi. L'inerzia resta nella mani salernitane con la quarta firma personale di Apicella e il tocco di Marco Malandrino che capitalizza di giustezza una splendida combinazione corale. Si va al riposo lungo sul 7-3.



Nella ripresa i delfini devono fare a meno anche di Vitullo ed è proprio nel momento di maggiore difficoltà che la terza della classe nel girone 4 viene fuori, trascinata dall'esperienza di capitan Centanni che con un colpo da biliardo insacca sul primo palo il -2, subito dopo il tap-in vincente in superiorità numerica di Liccardo. Ancora Centanni ispira il 7-6 che viene capitalizzato da Maione con una schiacciata dal centro. A togliere le castagne dal fuoco al Circolo Nautico è il solito Apicella che trafigge Abbate (fortunato sul palo di Della Monica e reattivo sull'elicottero di Luongo) di prepotenza dopo una rapida triangolazione.

Coach Fasano deve fare a meno di Longo, rosso diretto con sostituzione, ed il timbro da due passi di Severino rimette di nuovo tutto in discussione. Il CNS non si scompone, altra azione da manuale conclusa da Marco Malandrino ma c'è ancora tempo, a fil di sirena, per la diagonale di Liccardo che fa doppietta ed 8-7 ad 8' dalla conclusione. La tensione nel parziale conclusivo si taglia a fette, ancora Marco Malandrino rimette i padroni di casa avanti di due lunghezze sfruttando l'uomo in più. Varriale sorpende Martucci per il 10-9 con una conclusione velenosa a schizzo ma sarà anche l'ultimo acuto napoletano. Proprio Martucci abbassa la saracinesca neutralizzando il penalty di Cuomo, subito dopo il poker di Malandrino junior in versione castigatore. A chiudere la contesa colui che l'aveva aperta, l'MVP Apicella che va di sestina scegliendo bene tempo di giocata ed esecuzione dal perimetro. Ultime battute all'insegna del nervosismo ma il punteggio non cambia più ed il primo round è gialloblu.



