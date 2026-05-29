Scafatese, gestione del Vitiello al club. Romano: "Un capitolo di storia" La gioia del patron gialloblu: "Vogliamo dare a Scafati un luogo degno della passione per il club"

Un nuovo inizio. La Scafatese si prende lo stadio Vitiello. Dopo l’accordo sulla concessione dell’impianto con l’amministrazione comunale, nella giornata di ieri il presidente Romano ha ricevuto formalmente le chiavi dello stadio che dovrebbe ospitare il prossimo campionato di serie C. Tanta la gioia per il patron dei gialloblu: “Un momento simbolico. Ma soprattutto un momento storico. Inizia un nuovo percorso per la casa della Scafatese e per tutta la città di Scafati. Oggi provo un’emozione che faccio fatica a descrivere, perché quelle consegnate oggi non sono semplicemente delle chiavi. Per me rappresentano una responsabilità enorme, ma anche un sogno, un impegno preso con una città intera, con i nostri tifosi e soprattutto con quei bambini che entrando in questo stadio devono poter continuare a sognare”.

Via immediato ai lavori

Si lavora con tecnici e professionisti incaricati con l’obiettivo di avviare immediatamente i lavori di ammodernamento dell’impianto e consegnare nel più breve tempo possibile un nuovo “Vitiello” alla città. Romano sottolinea: “Vogliamo uno stadio moderno, sicuro, accogliente e all’altezza dell’amore che Scafati ha sempre dimostrato verso questi colori. Un luogo pensato per i tifosi, per le famiglie, per i bambini che rappresentano il presente e il futuro della nostra città. Inizia un lavoro importante. Un lavoro che porteremo avanti con serietà, sacrificio e amore per questi colori, perché il nostro obiettivo non è soltanto ristrutturare uno stadio. Noi vogliamo dare a Scafati una casa moderna, accogliente e degna della passione che questa città dimostra ogni giorno verso la Scafatese. Vogliamo creare un luogo dove le famiglie possano tornare a vivere emozioni insieme, dove i bambini possano crescere innamorandosi di questa maglia e dove un’intera comunità possa sentirsi orgogliosa della propria casa. Da oggi parte una nuova storia. E vi prometto che faremo tutto il possibile per renderla qualcosa di straordinario”.