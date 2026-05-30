Cavese, il futuro di Prosperi resta un rebus: le ultime Il tecnico non apre ad un possibile rinnovo. La conferma resta in bilico

La Cavese attende un segnale per iniziare a programmare il suo futuro. La lunga pausa di riflessione non è ancora bastata a Fabio Prosperi per rompere il silenzio sulla sua possibile permanenza sulla panchina della Cavese. Nei giorni scorsi, la società blufoncè ha messo sul piatto un adeguamento economico per prolungare il rapporto con mister Prosperi fino al 2028. Il tecnico però ha nicchiato, preferendo non decidere e aspettare anche l’evolversi del valzer delle panchine. Una decisione colta tutt’altro che con piacere dalla Cavese che vorrebbe chiudere il discorso al più presto.

Intanto si iniziano a registrare anche i primi movimenti in entrata. Il ds De Liguori vuole chiudere l'accordo per l'estremo difensore Matteo Bertini, classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Genoa. Nella scorsa stagione ha militato tra i pali del Poggibonsi. Affare in dirittura d’arrivo con il laterale Francesco Distratto, classe 2007 protagonista con la maglia della Reggina nella scorsa stagione.