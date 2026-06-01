Basket, la Givova Scafati saluta il gm Bushati Il club gialloblu ha deciso di uscire dal contratto. Novità in società

Un addio a sorpresa. Si separano le strade della Givova Scafati e di Franko Bushati, che nella passata stagione agonistica ha ricoperto il ruolo di general manager. La società campana si è avvalsa della clausola di uscita dal contratto con il dirigente sportivo. “Il club gialloblu, ringraziandolo per l’operato svolto e l’apporto garantito, augura a Bushati le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera sportiva”, si legge nella nota pubblicata dalla Givova Scafati.

Altre novità nell’organigramma. Stefania Avallone ricoprirà il ruolo, come consulente esterno, di advisor marketing del club. Esperta di marketing dello sport e cultrice di Strategie d’Impresa, vanta oltre 20 anni di esperienza nel management. Ha collaborato dal 2007 con la Salernitana, ricoprendo il ruolo di direttore marketing sia con la presidenza Aliberti che successivamente con le proprietà Lombardi e Lotito. Sempre con il club granata, nell’anno di serie A sotto la gestione Iervolino, è stata advisor marketing della società calcistica. Inoltre, ha lavorato con la multinazionale Infront nell’ambito dell’advertising sales e delle sponsorizzazioni. E dal 2019 è marketing manager della Fondazione Cannavaro-Ferrara.

“Sono entusiasta di entrare nel team di Givova Scafati Basket e di mettere le mie competenze al servizio di un progetto ambizioso – sono state le prime considerazioni di Stefania Avallone – Scafati è una realtà che è stata capace di tornare immediatamente in serie A, su un palcoscenico nazionale che ci permette di intraprendere nuove strade, nuove sfide. Lavoreremo per costruire strategie di marketing e aprire il club a partnership e alleanze con brand di rilievo nazionale e internazionale. Sono grata al patron Longobardi, che stimo da tantissimi anni, e sono felice di poter lavorare in un nuovo settore sportivo, diverso dal calcio nel quale mi sono formata, ma altrettanto entusiasmante. Il basket si sta dimostrando sempre più appetibile per i grandi brand, consentendo un posizionamento di sponsorship più esclusivo e di nicchia rispetto al calcio”.