Scherma, il salernitano Gallo campione italiano di sciabola L'atleta ha superato in finale Marco Mastrullo. Ora gli Europei in Francia

Un trionfo. Michele Gallo sale sul tetto d'Italia. Il salernitano del Centro Sportivo Carabinieri si è aggiudicato per 15-7 la finale contro Marco Mastrullo del Gruppo Scherma Fiamme Gialle, che splende con la medaglia d’argento. Hanno conquistato i due bronzi Pietro Torre delle Fiamme Oro e Mattia Rea del Centro Sportivo Carabinieri. Per Gallo si tratta di un'affermazione importantissima, sotto gli occhi del Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. “È una grande emozione essere qui, in un evento che fa bene a tutto lo sport italiano, per celebrare una disciplina che dà tantissimo al nostro Paese, in una splendida edizione dei Tricolori”

Nel post gara Michele Gallo ha dedicato anche un pensiero speciale a Luca Curatoli, vittima nella gara di oggi di un infortunio al tendine rotuleo che lo costringerà a saltare i Campionati Europei di Antony, in Francia, dove sarà proprio il neo campione italiano (indicato inizialmente come riserva) a sostituirlo: “All’Europeo penserò da domani, adesso mando solo un grande abbraccio al mio amico e capitano Luca. Intanto mi godo l’emozione di questa vittoria. È stata una stagione non semplice per me e voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine, in testa il mio Centro Sportivo Carabinieri”.