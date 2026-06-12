Calcio a 5, Feldi Eboli spalle al muro: impresa con Roma o addio sogno Scudetto Foxes di nuovo in campo. Out Gui squalificato. Selucio: "Non è finita"

Un’ultima occasione, un’altra possibilità per restare in gioco. La Feldi Eboli riparte da qui, dal PalaMalfatti di Rieti dove questa sera alle ore 20:30 le volpi affronteranno la Roma 1927 in Gara-2 dei quarti di finale Scudetto. Dopo il successo ottenuto dai capitolini al Palasele, i rossoblù sono chiamati a reagire per allungare la serie e rimandare ogni verdetto all’eventuale Gara-3.

La sconfitta dell’andata ha lasciato amarezza, soprattutto per come si era sviluppata la gara, dove per oltre un tempo la Feldi aveva saputo tenere testa alla Roma, creando le occasioni migliori e colpendo anche una traversa con Gui. Poi, nella ripresa, gli episodi hanno premiato gli ospiti che hanno saputo sfruttare ogni errore portandosi a casa il primo punto della serie.

La Roma avrà dalla sua parte il vantaggio conquistato in Gara-1 e la possibilità di chiudere la serie davanti al proprio pubblico. La Feldi, invece, dovrà aggrapparsi al proprio carattere, a quell’identità costruita negli anni che l’ha portata a conquistare trofei, finali e traguardi che sembravano impossibili. Non sarà semplice, le assenze continuano a pesare e mister Antonelli dovrà rinunciare anche a Gui dopo l’espulsione rimediata nella prima sfida.

Ma è proprio nei momenti più complicati che spesso si misurano la forza e la personalità di una squadra, lo sa bene Giancarllo Selucio, intervenuto nella classica conferenza stampa prepartita: “Abbiamo perso per colpa nostra, non siamo stati quelli di sempre. Non è finita ancora, sono sicuro che domani possiamo fare risultato se giochiamo al meglio delle nostre possibilità, dobbiamo essere più compatti in difesa e più veloci nella fase di finalizzazione”, le parole del numero 77 delle volpi.