Calcio a 5, patron Di Domenico: "Feldi Eboli, resta una stagione da applausi" Il patron applaude la squadra e guarda al futuro: "Ci saranno novità, l'obiettivo resta competere"

Il bilancio finale è comunque positivo. Gaetano Di Domenico incassa la delusione per la rincorsa Scudetto terminata venerdì con il secondo ko di fila con Roma lancia comunque messaggi pieni d’amore alla sua Feldi Eboli: “Il bicchiere resta mezzo pieno. Abbiamo vinto la Supercoppa a casa nostra, davanti al nostro pubblico, siamo arrivati in finale di Coppa Italia e poi abbiamo partecipato alla Poule Scudetto. Posso dire al mio staff, al mio mister e ai calciatori semplicemente grazie”.

Per Di Domenico c’è solo un rammarico, quello di essere arrivato nel momento topico della stagione con una squadra rimaneggiata, costretta a fare i conti con diverse assenze: “E’ l’unico cruccio di questo finale di stagione. Abbiamo dato tutto, sin da inizio stagione questa squadra ha saputo metterci cuore, andando oltre ogni ostacolo”.

Ora il discorso è legato già al futuro, alla costruzione della rosa per il prossimo anno: “Abbiamo visioni chiare su ciò che sarà. Faremo delle modifiche ma con ambizioni chiare, con il desiderio di continuare ad essere una realtà importante. Vogliamo ancora competere ed emozionare. Per la Feldi sarà la 24esima stagione, ripartiremo dalle nostre certezze”.