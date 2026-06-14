Pallanuoto A1. Impresa Rari Nantes Salerno, vinta gara 1 a Palermo Mercoledì i salernitani avranno la possibilità di chiudere la pratica salvezza

La Rari Nantes Nuoto Salerno espugna la Piscina Comunale di Terrasini, superando il TeLiMar Palermo per 18-20 dopo i tiri di rigore (16-16 al termine dei quattro tempi regolamentari) in Gara 1 della Finalissima Play-out di Serie A1. I giallorossi ribaltano il fattore vasca e si portano in vantaggio nella serie, conquistando il primo match point per la permanenza nella massima serie. La Rari Nantes Salerno avrà ora l’opportunità di chiudere la serie davanti al proprio pubblico. Gara 2 si disputerà mercoledì 17 giugno alle ore 20:00, presso la Piscina Comunale di Santa Maria Capua Vetere.

"Una vittoria di carattere da parte di questa squadra, che non molla fino all'ultimo", ha detto mister Christian Presciutti. "Secondo me abbiamo sbagliato molto durante la partita, ma in queste finali, dove l'aspetto emotivo conta tantissimo, ci può stare qualche errore. Mi è piaciuto l'atteggiamento e la voglia di andarsi a prendere questa partita ai rigori. Ora dobbiamo essere bravi a resettare tutto e arrivare a mercoledì con questa convinzione e con questa determinazione, sapendo che di fronte ci sarà un Palermo guerriero, una squadra comunque molto forte, ma avremo anche una Rari ancora più determinata”

TABELLINO:

TELIMAR-RN NUOTO SALERNO 18-20 (Parziali: 4-5, 5-2, 2-4, 4-5)

TELIMAR: F. Massaro, P. Mangiante, U. Vucurovic 7, N. Saveljic 2, G. Boggiano, T. Alfonso Pozo 2, A. Giliberti 1, J. Muscat Melito, F. Lo Cascio 1, E. Fabiano 2, R. Lo Dico, F. Pettonati, C. Mandala', A. Giannino, G. Taormina. All. Quartuccio

RN NUOTO SALERNO: A. Milione, F. Sifanno 1, A. De Simone 4, M. Fortunato, R. Agulha De Freitas 3, D. Gallozzi, A. Fortunato 2, K. Araki 2, D. Do Carmo 2, G. Parrilli 1, A. Privitera, D. Pica 1, G. Vassallo, A. Chianese, G. Pierno. All. Presciutti

Arbitri: Pinato e Ercoli

Note: Tempi regolamentari conclusi 16-16. Sequenza dei rigori: Vucurovic (T) palo, De Simone (S) gol; Alfonso Pozo gol, Sifanno gol; Giliberti parato da Milione, Do Carmo gol; Saveljic gol, A. Fortunato gol. Usciti per limite di falli: Muscat Melito (T) e Pica (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Telimar 7/14 + 2 rigori e RN Salerno 4/14 + 2 rigori. Spettatori 200 circa.