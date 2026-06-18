Pallanuoto, Rari Nantes spreca il match-point salvezza: sabato sfida chiave Crollo nella gara che poteva valere la permanenza in categoria. Tutto rinviato a sabato

Una sconfitta amara. La Rari Nantes Nuoto Salerno si blocca ad un passo dalla salvezza. Nel match-point salvezza con il TeliMar Palermo, i salernitani crollano e vengono superati 15-10 in gara-2. Una prova lontantisima dalla sufficienza per i giallorossi, in difficoltà sin dall'inizio del match. Ora lo sguardo è proiettato a sabato, ad una sfida che avrà il sapore della verità.

Alla piscina di Santa Maria Capua Vetere capitan Pica e compagni non riescono a ripetere le cose buone mostrate in vasca siciliana, ritrovandosi addirittura sotto di sei gol all’intervallo (parziali: 3-4, 2-7, 1-3, 4-1). Solo nell’ultimo periodo di gioco i padroni di casa sono riusciti ad avere la meglio, quando però ormai il risultato sembrava già compromesso, e deciso dai colpi di Vucurovic e Alfonso Pozo (9 gol in due). Alla Rari non bastano le 3 reti di De Simone, ma soprattutto un gioco e un atteggiamento che se non modificati profondamente rischiano di costare carissimo nella bella decisiva in programma tra pochi giorni.