Basket, il battipagliese Poeta campione d’Italia con l’Olimpia Milano Il coach scrive la storia completando il triplete: "Se è un sogno, non svegliatemi"

Un successo da urlo. Giuseppe Poeta sale sul gradino più alto d’Italia. L’allenatore nativo di Battipaglia ha trascinato l’Armani Jeans Milano verso la vittoria del 32esimo Scudetto. Il titolo è arrivato al termine di Gara 4 della finale contro la Reyer Venezia, conclusa con la vittoria con il punteggio di 86-72 in favore della formazione milanese. Per Poeta si tratta del primo Scudetto da capo allenatore. Subentrato a campionato in corso sulla panchina dell’Olimpia Milano dopo l’esperienza di Ettore Messina, il tecnico battipagliese ha contribuito al cambio di passo della squadra fino alla conquista del titolo nazionale. Per Milano si chiude una stagione super con vittoria di campionato, Supercoppa e Coppa Italia.

La dedica è per il compianto Giorgio Armani ma l’emozione è tantissima: “Se è un sogno, non svegliatemi. Sono stato sicuramente fortunato a prendere una squadra di ragazzi speciali che mi hanno dato tutto il loro supporto dal primo giorno. Vincere due trofei al mio primo anno è qualcosa di incredibile, fare il triplete che entra nella storia dell'Olimpia è qualcosa di ancora più incredibile, condividerlo con una leggenda come Ettore Messina che ha costruito la squadra e che ha vinto la Supercoppa ancora di più. La proprietà se lo merita, mi è stata vicina in tutti i momenti difficili e ne abbiamo avuti tanti".

Foto: Profilo Facebook Olimpia Milano