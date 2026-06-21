Feldi Eboli, si riparte da coach Antonelli: "Rinnovare la mentalità vincente" Il tecnico argentino punta ad essere il più vincente del club. Addio a Fabricio Calderolli

Una riconferma importante ma anche un addio illustre. La Feldi Eboli vara subito il progetto rilancio. Dopo l’eliminazione con Roma dalla corsa allo Scudetto, la società di patron Di Domenico lancia subito segnali. Le foxes ripartiranno dal tecnico Luciano Nicolas Antonelli. L’accordo con il tecnico nativo di Buenos Aires è ufficiale: “E’ stata una stagione dai due volti a mio parere, abbiamo iniziato bene con la vittoria della Supercoppa e la finale di Coppa Italia ma dopo non è andato tutto come volevamo, non mi piace trovare alibi per come sono andate le cose e la responsabilità è sicuramente mia. Lo prendo come un insegnamento per imparare dagli errori commessi come allenatore e continuare a migliorare. Nel complesso però penso che la mia esperienza in questi due anni è molto positiva, al di là dei titoli penso che siamo riusciti ad avere un’identità specifica e quello è molto importante. La Feldi ormai da 5 stagioni vince sempre un titolo, avendo di fronte squadre molto attrezzate e con budget più alti, quindi dobbiamo continuare su questa strada dell’identità e del lavoro per poter competere”. Poi sul futuro: “Dobbiamo cercare di avere giocatori con una forte mentalità, capaci di soffrire nei momenti più difficili della stagione. Questa mentalità si costruisce anche con i giocatori più giovani dandogli il tempo di crescere e di sbagliare, il nostro obiettivo è avere un roster che abbia il giusto mix tra gioventù ed esperienza. Bisogna lavorare ed essere consapevoli che le cose si costruiscono giorno per giorno”.

Addio a Calderolli

La Feldi Eboli ripartirà però senza una sua certezza. Ufficiale la separazione con Fabricio Calderolli, da ben cinque anni una colonna per i rossoblu. Con la maglia delle volpi, il laterale ha contribuito in maniera decisiva ai risultati più importanti della storia recente del club. Nel suo palmarès in rossoblù spiccano la vittoria dello Scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, trofei che hanno consacrato la Feldi Eboli tra le grandi del futsal nostrano. “Oltre ai successi di squadra, Calderolli ha rappresentato anche un valore tecnico costante: qualità, esperienza e capacità di incidere nei momenti decisivi, diventando spesso uomo chiave nelle gare più delicate della stagione. Il saluto segna la fine di un capitolo importante, ma lascia in eredità un patrimonio sportivo che resterà nella storia del club”, si legge nella nota del club.