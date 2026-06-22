Calcio a 5, Selucio ancora con la Feldi Eboli: "Qui per sognare ancora insieme" Il leader resta: "Abbiamo fatto la storia, ora ripartiamo"

La Feldi Eboli riparte da una certezza. Per il sesto anno di fila, Giancarllo Selucio farà parte del roster a disposizione di mister Antonelli anche per la stagione 2026/2027. Elemento imprescindibile, in cui il popolo rossoblù si rispecchia per valori e tenacia in campo. Il classe 1998 è un giocatore che non si risparmia mai, un atleta completo, capace anche di gol strepitosi e spesso decisivi, entrati nella storia della Feldi Eboli come il coast to coast nell’anno della vittoria della prima Supercoppa Italiana o la rete in finale di Coppa Italia nella scorsa stagione. “Penso che sia stata una stagione molto positiva con la vittoria della Supercoppa e il raggiungimento della finale di Coppa Italia, poi è naturale che durante l’anno possano esserci alti e bassi ma il sentimento che mi ha lasciato quest’annata è molto positivo perchè so di essere uscito dal campo avendo dato il massimo per me e per la squadra. Siamo sempre in lotta per voler vincere lo Scudetto, abbiamo fatto 2 finali in 5 anni e nelle ultime stagioni siamo arrivati comunque vicini. Ci è mancato un po’ di cattiveria nelle partite decisive, bisogna arrivare più preparati e penso che siamo sulla strada giusta. Nelle ultime stagioni abbiamo sempre vinto un titolo e questo è l’obiettivo: alzare trofei”.

Infine, un pensiero per alcuni compagni che saluteranno e per i tifosi, cuore pulsante del Palasele e forza nei momenti decisivi: “Mi dispiace salutare compagni con cui abbiamo fatto cose grandissime che rimarranno nella storia della Feldi. Grazie a loro sono cresciuto come uomo e come giocatore e li ringrazierò sempre per tutto quello che mi hanno insegnato. Ci sono comunque ancora tanti leader nella squadra, ma come ho sempre detto l’importante è mettersi al servizio del gruppo. Infine ringrazio i tifosi per tutto quello che hanno fatto questa stagione, meritano tanto e voglio renderli felici vincendo ancora con questa maglia”