Calcio a 5, Selucio ancora con la Feldi Eboli: "Qui per sognare ancora insieme"

Il leader resta: "Abbiamo fatto la storia, ora ripartiamo"

calcio a 5 selucio ancora con la feldi eboli qui per sognare ancora insieme
Eboli.  

La Feldi Eboli riparte da una certezza. Per il sesto anno di fila, Giancarllo Selucio farà parte del roster a disposizione di mister Antonelli anche per la stagione 2026/2027. Elemento imprescindibile, in cui il popolo rossoblù si rispecchia per valori e tenacia in campo. Il classe 1998 è un giocatore che non si risparmia mai, un atleta completo, capace anche di gol strepitosi e spesso decisivi, entrati nella storia della Feldi Eboli come il coast to coast nell’anno della vittoria della prima Supercoppa Italiana o la rete in finale di Coppa Italia nella scorsa stagione. “Penso che sia stata una stagione molto positiva con la vittoria della Supercoppa e il raggiungimento della finale di Coppa Italia, poi è naturale che durante l’anno possano esserci alti e bassi ma il sentimento che mi ha lasciato quest’annata è molto positivo perchè so di essere uscito dal campo avendo dato il massimo per me e per la squadra. Siamo sempre in lotta per voler vincere lo Scudetto, abbiamo fatto 2 finali in 5 anni e nelle ultime stagioni siamo arrivati comunque vicini. Ci è mancato un po’ di cattiveria nelle partite decisive, bisogna arrivare più preparati e penso che siamo sulla strada giusta. Nelle ultime stagioni abbiamo sempre vinto un titolo e questo è l’obiettivo: alzare trofei”.

Infine, un pensiero per alcuni compagni che saluteranno e per i tifosi, cuore pulsante del Palasele e forza nei momenti decisivi: “Mi dispiace salutare compagni con cui abbiamo fatto cose grandissime che rimarranno nella storia della Feldi. Grazie a loro sono cresciuto come uomo e come giocatore e li ringrazierò sempre per tutto quello che mi hanno insegnato. Ci sono comunque ancora tanti leader nella squadra, ma come ho sempre detto l’importante è mettersi al servizio del gruppo. Infine ringrazio i tifosi per tutto quello che hanno fatto questa stagione, meritano tanto e voglio renderli felici vincendo ancora con questa maglia”

Ultime Notizie