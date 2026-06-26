Calcio a 5, Feldi Eboli: Gui al passo d'addio, resta Echeverri Il club si separerà dal pivot, tutto fatto per la conferma de "El Churro"

L'aria di rivoluzione si respira in casa Feldi Eboli. Il club rossoblu ha annunciato l'addio da Guilherme Gaio Gui. Il pivot si è distinto per l’apporto dato con i suoi gol che hanno permesso alla squadra di conquistare la Supercoppa Italiana vinta lo scorso gennaio a Eboli, risultando MVP della competizione. La società è disposta ad ascoltare proposte e trovare la migliore soluzione per l’atleta.

Conferma per Felipe Echavarria, il laterale classe 1992 sarà nel roster a disposizione di mister Luciano Antonelli per la stagione 2026/2027. Colombiano, soprannominato “El Churro”, aveva già lavorato con mister Luciano Antonelli e insieme hanno conquistato nel 2021 la Copa Libertadores. Arrivato a Eboli la scorsa estate su richiesta del tecnico argentino, Echavarria ha conquistato anche il suo primo trofeo con le volpi, vincendo la Supercoppa Italiana, confermando il binomio trionfante con il mister. Non solo, Echavarria si è distinto anche come miglior marcatore stagione della Feldi Eboli in tutte le competizioni con 19 reti segnate. “Dal punto di vista sportivo è stata una stagione un po’ strana, ma mi concentrerò su tutti gli aspetti positivi che la squadra ha fatto vedere, vincendo un titolo e arrivando in finale di Coppa Italia. A livello personale sinceramente non mi aspettavo di poter essere il miglior marcatore della squadra, ho dovuto impegnarmi a fondo perché un infortunio mi ha tenuto fermo per due mesi prima di poter tornare in campo, ma fortunatamente, al mio rientro, mi sono concentrato sull’aiutare la squadra e segnare gol, che è una delle cose a cui aspiro costantemente”.