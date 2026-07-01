Cavese, saluta Luciani: "Non posso più aspettare" Il leader difensivo annuncia il suo addio sui social: "Grazie per la chance"

L'arrivo da svincolato e il peso importantissimo all'interno non solo del rettangolo di gioco ma anche dello spogliatoio. La Cavese perde Alessio Luciani. Il difensore, in scadenza di contratto, non rinnoverà il suo legame con la società blufoncè. L'ufficialità arriva direttamente dal calciatore, con un post social che sottolinea anche l'attesa del club campano nelle prossime mosse di mercato e la volontà del calciatore di rimettersi in gioco altrove: "Ho ammirato questo spettacolo tutte le sere. Perchè se calava il sole eri illuminata da qualcosa di speciale. Mi sono immerso nei tuoi vicoli cara Cava. In silenzio ho ascoltato quanto hai da raccontare e… Con i miei occhi ho arricchito il bagaglio. Ho trattato con umiltà e massimo rispetto ciò che mi è stato concesso. Scade il mio contratto e ti saluto. Sono stato benissimo. Ti ringrazio tanto ma non posso più aspettare. Forza Cavese".