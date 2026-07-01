Salerno Basket '92, si riparte dalla conferma del play Pappagallo "Restare a Salerno per me significa continuare un percorso di crescita"

Il Salerno Basket ’92 annuncia la conferma di Matilde Pappagallo per la stagione 2026/27. Playmaker classe 2008, originaria di Bari, Matilde vestirà la casacca granata per il secondo anno consecutivo, proseguendo un percorso iniziato la scorsa estate e caratterizzato da una costante crescita tecnica e personale. Nella passata stagione la giovane è stata presenza fissa nel gruppo della Serie A2, riuscendo a ritagliarsi spazio e minuti importanti nel corso del campionato. Parallelamente, Pappagallo è stata assoluta protagonista nel campionato Under 19 regionale campano, trascinando la squadra granata e chiudendo la stagione al primo posto della classifica marcatrici, confermando tutto il suo talento offensivo e la sua capacità di incidere nelle partite.

Con l'inizio del nuovo ciclo tecnico affidato a coach Luca Piccionne, allenatore da sempre apprezzato per la capacità di valorizzare e lanciare le giovani atlete, la stagione 2026/27 potrebbe rappresentare per Matilde quella della definitiva consacrazione: “Restare a Salerno per me significa continuare un percorso iniziato l’anno scorso. Qui ho trovato fiducia, un ambiente che mi ha aiutata a crescere e sono felice di poter continuare a dare il massimo per questa maglia”, racconta la playmaker che in pochi mesi è riuscita a integrarsi perfettamente nella realtà granata.

L’atleta ha già avuto modo di confrontarsi con il nuovo staff tecnico in vista della prossima stagione e guarda con entusiasmo alle opportunità che la attendono: “Il mio obiettivo è farmi trovare sempre pronta e mettere le mie qualità al servizio della squadra, dando il massimo in ogni occasione e da ogni parte del campo. Gioco da playmaker fin da quando sono piccola, quindi la gestione del ritmo e la visione di gioco sono nel mio DNA, ma sarà il campo a definire il mio ruolo specifico”.

Nonostante la giovane età, Matilde dimostra maturità e idee chiare anche sugli obiettivi da perseguire nel prossimo campionato. “Continuare a crescere, sia a livello personale che di squadra, lavorando ogni giorno per migliorarmi e cercando di dare un contributo importante per raggiungere gli obiettivi della società. La presenza di coach Piccionne è sicuramente uno stimolo in più. Sapere di avere un allenatore che crede nelle giovani dà fiducia, ma dovrò comunque conquistarmi ogni minuto con il lavoro, l’impegno e la voglia di migliorare ogni giorno”.

Sulla conferma della talentuosa playmaker si è espressa anche Angela Somma, presidente del Salerno Basket ’92: “Siamo orgogliosi che Matilde possa mettersi in mostra con la nostra maglia, perché ha un talento indiscutibile e sono sicura che coach Piccionne saprà valorizzarla ancora di più. È una ragazza seria ed esemplare, che sa coniugare il desiderio di affermarsi come giocatrice ad alti livelli con un fantastico percorso scolastico, raggiungendo nel suo quarto anno di liceo il massimo dei voti. Matilde dimostra che sport e scuola, se affrontati con impegno e dedizione, possono essere conciliati con successo”.

Talento, applicazione, personalità e una grande cultura del lavoro: il Salerno Basket ’92 riparte anche da Matilde Pappagallo, una delle giovani più interessanti del panorama cestistico regionale e nazionale, pronta a raccogliere le sfide di una stagione che potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale nel suo percorso di crescita.