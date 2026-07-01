Jomi Salerno, tra i pali arriva la giovane Denise Guzzetta Le prime parole del neo acquisto: "Giocare a Salerno rappresenta una grandissima soddisfazione"

La Jomi Salerno continua a costruire il proprio futuro puntando sui migliori talenti del panorama nazionale. Il club è lieto di annunciare l'arrivo di Denise Guzzetta, portiere classe 2008, originaria di Thiene, in provincia di Vicenza, e cresciuta nel settore giovanile del Malo.

Nonostante la giovane età, Guzzetta ha già dimostrato qualità tecniche, personalità e ampi margini di crescita, caratteristiche che hanno convinto la società salernitana a puntare su di lei nell'ambito di un progetto orientato anche alla valorizzazione dei giovani.

Per il giovane estremo difensore si tratta della prima esperienza lontano da casa, una sfida che Denise affronterà con entusiasmo e grande determinazione.

«Entrare a far parte della Jomi Salerno rappresenta per me una grandissima soddisfazione - ha dichiarato Denise Guzzetta - e un'importante opportunità di crescita, sia dal punto di vista sportivo che personale. So che non sarà facile lasciare casa e le mie abitudini, ma sono pronta ad affrontare questa nuova esperienza con entusiasmo, dando sempre il massimo e cercando di imparare il più possibile ogni giorno.»

L'arrivo del portiere veneto rappresenta un ulteriore investimento della Jomi Salerno sul talento e sulla crescita delle nuove generazioni, con l'obiettivo di consolidare un progetto tecnico che guarda al presente senza mai perdere di vista il futuro.







