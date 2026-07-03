UFFICIALE - Cavese, ecco il divorzio da Prosperi Arriva la decisione sul tecnico

Arriva l'ufficialità. La Cavese si separa da Fabio Prosperi. L'annuncio arriva con una nota resa nota dal club: "Cavese 1919 rende noto di aver sollevato il Sig. Fabio Prosperi dall'incarico di guida tecnica della prima squadra. Il Club ringrazia il Mister per il lavoro svolto in biancoblù, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera". Il tecnico dunque viene esonerato dopo una lunga trattativa per il rinnovo che si è arenata dopo tentativi di riavvicinamento.

La società metelliana ripartirà verosimilmente da Cristiano Masitto. Il club blufoncé sembra essere prossimo a voler rompere gli indugi e voltare pagina. Il profilo del tecnico classe '72 è quello ritenuto ideale per il progetto tecnico del presidente Lamberti e del ds De Liguori.