Basket, la Givova Scafati parla americano: ecco Horton. "Qui un club ambizioso" Il 26enne arriva alla Givova dopo una lunga esperienza in giro per il Mondo

Un nuovo colpo a stelle strisce. Ithiel Horton, guardia americana di 26 anni, 195 centimetri di altezza per 91 kg di stazza, è lo shooter designato per l’imminente stagione di serie A dello Scafati Basket. Nato a Vauxhall nel New Jersey, ha mostrato la sua efficienza al tiro già dall’esperienza universitaria in Ncaa. A Pittsburgh è stato uno dei migliori tiratori da tre punti dell’Atlantic Coast, tra le principali conference del panorama universitario statunitense. Con Texas, nel suo ultimo anno di college, ha addirittura partecipato alla March Madness della Ncaa, la fase finale ad eliminazione diretta, raggiungendo il “round of 32” con le migliori università del Paese.

Grazie a queste doti, Horton è stato notato dagli scout Nba. Tant’è che nella stagione 2024-2025 ha disputato 44 partite in G-League con i Grand Rapids Gold, la squadra di sviluppo dei Denver Nuggets, con una media-gara di 5,7 punti e un high di 24. Lo scorso anno è volato in Belgio, ingaggiato dai Kortrijnk Spurs che militano nella Bnxt League: il campionato che raggruppa le migliori formazioni belghe e olandesi. Qui ha messo a referto 15,5 punti a partita in regular season (miglior realizzatore della sua squadra) e un high di 30, con 3,9 rimbalzi a gara e un rilevante 41% al tiro da 3. Numeri, questi, che hanno contribuito al quarto posto finale per gli Spurs di Kortrijnk. In queste settimane, il giocatore è impegnato con gli Alliance Montreal nella Lega Canadese (14 punti di media nelle quattro partite finora disputate e un high di 22).

Le parole di Horton

“Sono davvero entusiasta di poter giocare a Scafati – ha detto Horton – arrivo in una squadra ambiziosa che ha un pubblico molto caldo: una situazione ideale per me. Sarò immediatamente a disposizione del coach e della squadra per cercare di raggiungere tutti insieme gli obiettivi stagionali. Manca poco e sarò lì, pronto ad allenarmi al massimo per poi essere pronto per il campionato”.

“Con Ithiel Horton aggiungiamo un giocatore che sa interpretare più ruoli – evidenzia il direttore sportivo dell’area tecnica, Domenico Pezzella – ha un tiro affidabile dalla lunga distanza ed è bravo a creare vantaggi sia per sé stesso che per i compagni. Un insieme che, quindi, ben si integra con l’identità tecnica che stiamo costruendo. Siamo felicissimi di accoglierlo e impazienti di vederlo all’opera con il resto del gruppo”.