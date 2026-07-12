Salernitana, l'asse col Catania non si accende. E Casasola è vicino al Brescia Sono quattro i nomi interessati. Faggiano lavora sottotraccia

La volontà è forte. Sistemare le rispettive necessità con un maxi-scambio che possa accontentare tutti. Più che i club, ci sono anche le manovre dei procuratori sul possibile asse Salernitana-Catania. Da pretendenti alla serie B ad alleate di mercato. Lo sussurrano le necessità per completare le rispettive rose. La Salernitana punta a rinforzare la sua trequarti e ha messo nel mirino Kaleb Jimenez e Luperini. Il primo sarebbe propenso al trasferimento, il secondo ha un ingaggio importante ed è corteggiato dal Livorno. A Catania piace molto il profilo di Gyabuaa mentre su Capomaggio ci sono riflessioni in corso. Pausa di riflessione, con Faggiano però che lascia aperta anche la porta alla suggestione Cicerelli, nel mirino anche del Pescara.

Casasola saluta

Una riflessione la Salernitana l'aveva fatta anche su Tiago Casasola. Dopo il clamoroso dietrofront di un anno fa con l'attesa per la firma che permise al Catania di realizzare il sorpasso decisivo, nelle ultime ore il cambio di rotta con il Brescia che è passato in vantaggio: affare lampo, con il discorso tra Catania e Brescia per Casasola che potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Al di là delle valutazioni in corso, è possibile che l’argentino vada realmente via da Catania perchè avrebbe gradito l’eventuale destinazione dopo la richiesta del tecnico Corini.