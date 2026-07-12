Salernitana, Ferraris si allontana e Spezia su Achik: rivoluzione trequarti Il Pescara propone il rinnovo all'ex numero 20, Achik apre all'addio: si lavora sulle alternative

Un ritorno alla base e un contratto nuovo di zecca sul tavolo. La Salernitana sperava nell'evolversi del mercato per sedersi al tavolo con il Pescara e provare a strappare il cartellino di Andrea Ferraris a cifre più contenute rispetto i 140mila euro concordati tra i due club lo scorso agosto per il riscatto della Bersagliera. Una possibilità legata anche dalla scadenza del contratto con il Pescara nel giugno 2027. Ed invece, l'estate potrebbe portare ad una svolta in negativo per i colori granata: negli ultimi giorni il Delfino ha messo sul tavolo ad Andrea Ferraris un rinnovo triennale con cifre ritoccate verso l'alto. Un eventuale semaforo verde chiuderebbe le chance di un ritorno in granata.

Cosmi e Faggiano al lavoro

Un duro colpo per Serse Cosmi che aveva chiesto la riconferrma dell'ex numero 20 e incassa anche il pressing dello Spezia per Ismail Achik. La Salernitana apre all'addio ma chiede un indennizzo nel nome del contratto in scadenza nel giugno 2027. E allora via libera alle possibili soluzioni. Se Kaleb Jimenez e Cicerelli sono i nomi che ingolosiscono Faggiano, negli ultimi giorni il club granata ha preso informazioni per Christian Capone, autore di 11 gol e 8 assist nell’ultima stagione con la maglia del Trento e con una clausola rescissoria che fa gola. Valerio Verre è un pallino di Faggiano e vecchia conoscenza di Cosmi. Nel novero dei nomi anche Alfredo Bifulco, legato ad una clausola da 100mila euro con il Campobasso.