Cavese, un nome a sorpresa: ecco il brasiliano Juwer

Un nome a sorpesa per la porta. Se Boffelli resta l'estremo difensore titolare seppur con le sirene del mercato che rischiano di farsi sempe più forte, con il club metelliano che apre le porte ad una maxi-plusvalenza, il ds De Liguori sistema la porta della Cavese con un arrivo direttamente dal Brasile. Con un un annuncio ufficiale, la società ha reso noto di aver acquisito a titolo definitivo dallo Sport Club Corinthians le prestazioni sportive del portiere Rafael Juwer.
Nato a Sao Carlos in Brasile il 2 febbraio 2008, è cresciuto nel settore giovanile del Corinthians, uno dei club più prestigiosi del panorama sudamericano. Nel 2025 viene ceduto in prestito alla Roma dove si mette in mostra con la formazione U17 giallorossa, prima di tornare in patria ed indossare la maglia del Criciuma. Juwer si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2029.