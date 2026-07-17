Salernitana, il Barletta insiste per Capomaggio Il club pugliese spinge per l'argentino

Una soluzione a sorpresa. Ci aveva fatto un pensierino il Monopoli imbattendosi sulle cifre da capogiro dell'operazione. Ora si fa sotto il Barletta che insiste e ci crede. Galo Capomaggio e il suo futuro tutto da scrivere. Il centrocampista della Salernitana è uno dei grandi punti interogativi del mercato della Salernitana. Fiore all'occhiello della scorsa stagione, ora per il volante albiceleste si aprono clamorose riflessioni e un'ipotesi di un addio tutt'altro che peregrina. Anzi, la Salernitana fa i conti, pensa alla possibilità di liberarsi di un ingaggio importante che permetterebbe di avere margine di manovra per chiudere altri colpi.

Il Barletta ci crede

Un tentativo la Salernitana lo aveva fatto con il Catania, inserendo Capomaggio in un'ipotesi di maxi-scambio che al momento però annovera solo Gyabuaa, fuori dai piani di Cosmi. Gli etnei hanno messo tutto in standby. Nelle ultime ore si è fiondato il Barletta, club pugliese che ha voglia di stupire. La società biancorossa ha forza economica, supporterebbe l'ingaggio del calciatore ma non apre all'indennizzo economico al club. La Salernitana però non va oltre un passo verso il calciatore.