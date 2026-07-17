Salernitana, Gyabuaa si ferma. E il mercato è diavolo tentatore Il calciatore il primo ad alzare bandiera bianca a Cascia. L'entourage al lavoro per l'addio

Il primo stop del ritiro. Emmanuel Gyabuaa alza bandiera bianca. Nel secondo giorno del romitaggio estivo della Salernitana a Cascia, il centrocampista si è fermato per un affaticamento nell’allenamento mattutino. Il calciatore è sceso sul campo secondario nel pomeriggio. Soltanto esercizi atletici per il centrocampista, che ha molto da dimostrare durante questo ritiro per rientrare nelle grazie di mister Serse Cosmi.

Il mercato è via d'uscita

Proprio l'ex Atalanta resta uno degli elementi attenzionato dal club soprattutto in chiave mercato. Dopo il minutaggio esiguo con Cosmi in panchina, il club granata ha esercitato l'obbligo di riscatto da 400mila euro concordato con l'Atalanta ma il matrimonio sembra già ai titoli di coda. La Salernitana 'draga' il mercato, spera di poter liberare casella in lista ma anche risorse sul monte ingaggi per accelerare per il sostituto. Mantova e Carrarese hanno dragato la possibilità, il Catania fa sul serio, ha il parere favorevole dell'entourage del calciatore ma fatica a trovare la quadra col club granata.