Salernitana, la carica dei...duemila: campagna abbonamenti senza freni Il diritto di prelazione esercitato da una buona fetta di supporters

Non si frena la fame di Salernitana nel popolo granata. Se il primo giorno della campagna abbonamenti aveva lanciato segnali significativi sulla vicinanza dell’ambiente alla squadra, anche le successive 24 ore fanno registrare numeri da capogiro. Sono 2000 i voucher stagionali già staccati, con i tifosi che hanno deciso di confermare il proprio posto all’Arechi rinnovando il proprio atto di fede. Questi i costi per poter confermare il proprio abbonamento dello scorso anno attraverso la modalità online (con sottoscrizione della fidelity card) o presso i punti vendita Ticketone.

Prelazione vecchi abbonati / Porta un amico

Curva Sud Siberiano €85 (80+5)

Distinti €165 (160+5)

Tribuna Verde €200 (190+10)

Tribuna Azzurra €290 (280+10)

Tribuna Rossa €420 (405+1