Cavese, nuove limitazioni al tifo: obbligo di tessera per Bari Dal Viminale nuove misure per i tifosi blufoncè

Nuova trasferta, altra limitazione. Dopo le restrizioni per la trasferta di Campobasso, in casa Cavese arriva un nuovo semaforo giallo anche per la prima di campionato in casa del Bari. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha inserito Bari-Cavese tra le sfide con connotati di rischio per l’ordine pubblico ed imposto le seguenti misure: vendita dei tagliandi per i residenti nel Comune di Cava de' Tirreni esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "Cavese 1919"; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi. anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.